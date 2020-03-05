2020/03/05 | 16:43 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة بعد ارتفاع نسبة حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد، طلبت شركة ، أمازون، من موظفيها في مكتبها الرئيسي، بعدم الحضور للعمل.وجاء ذلك القرار في نفس اليوم الذي أكدت فيه الشركة أن أحد موظفي أمازون في منطقة ولاية سياتل الأميركية، قد أثبتت إصابته بالفيروس.وأصدرت أمازون إرشادات “العمل من المنزل” في رسالة بريد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمازون تطلب من موظفيها العمل من المنزل بسبب كورونا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمازون تطلب من موظفيها العمل من المنزل بسبب كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).