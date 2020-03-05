إحباط محاولة للاستيلاء على عقار في الموصل بمساحة (11) دونما بالتزوير

2020/03/05 | 16:43 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، الخميس، عن تمكنها من إحباط محاولة للاستيلاء على أحد العقارات في محافظة نينوى، مبينة أن مساحة العقار تبلغ (11) دونما.النزاهة وفي معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّة أشارت إلى أن “فريق عمل مديريَّة تحقيق نينوى التابع للهيئة، الذي انتقل إلى مديرية التسجيل العقاري في نينوى – الزهور في […]

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