سلطة الطيران المدني تقلص الدوام الرسمي بنسبة 50%

2020/03/05 | 16:48 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- أوعز مدير عام سلطة الطيران المدني العراقي الطيار دريد يحيى جاسم، اليوم الخميس، بتقليص الدوام الرسمي بنسبة 50% لمنتسبي سلطة الطيران ومطاري بغداد والبصرة الدوليين.وقال جاسم في بيان صحفي تلقت /SNG/،نسخة منه انه “تم الايعاز بتقليص الدوام الرسمي بنسبة 50% لمنتسبي السلطة ومطاري بغداد والبصرة، من مجموع الكادر بالتناوب وحسب الحاجة للحد ...

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