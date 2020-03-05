إلغاء خطبة الجمعة في كربلاء بسبب فيروس كورونا

2020/03/05 | 16:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قررت العتبة الحسينية في العراق الخميس عدم إقامة صلاة الجمعة لهذا الأسبوع في مدينة كربلاء بسبب مخاوف تتعلق بفيروس كورونا.

وقالت في بيان إن "العتبة الحسينية المقدسة تقرر عدم إقامة صلاة الجمعة لهذا الأسبوع بسبب الظرف الصحي الراهن الذي يمر به العراق".

وتتخذ السلطات إجراءات صحية مشددة بهدف منع انتشار الوباء خصوصا في الأماكن الشيعية المقدسة التي يقصدها خصوصا زوار إيرانيون.

وسجل العراق الأربعاء ثلاث وفيات جراء فيروس كورونا المستجد وإصابة 35 شخصا بالفيروس، هي أولى الوفيات في البلد الذي يعاني نقصاً مزمناً في الأطباء والأدوية والمستشفيات.

ومساء الأربعاء، أعلنت وزارة الصحة العراقية وفاة شخصين في العاصمة بغداد، أحدهما يعاني من "اعتلالات مناعية"، والآخر "يبلغ من العمر 65 عاماً ويعاني من أمراض مزمنة عديدة".

وقبل ذلك، أعلن الطبيب أياد النقشبندي المتحدث باسم دائرة صحة محافظة السليمانية الأربعاء وفاة رجل في السبعين من العمر بفيروس كورونا المستجد.



وكان الرجل وهو إمام جامع في مدينة السليمانية، يخضع لحجر صحي قبل وفاته.

واصدر محافظ السليمانية هفال أبو بكر خلال مؤتمر صحافي الأربعاء أمراً بمنع أي تجمعات وإقامة مباريات كرة القدم على ملاعب المحافظة بدون جمهور.

كما أعلنت دار الإفتاء في محافظة السليمانية عن وقف أداء صلاة الجماعة وصلاة الجمعة حتى إشعار أخر.

ومنعت أيضا الرحلات إلى إيران، البلد المجاور الذي يعد بين أكثر البلدان تضررا بالوباء، حيث تم تسجيل 107 حالة وفاة ونحو 3500 إصابة.

ووسط تزايد القلق في العراق أصدرت الحكومة الأربعاء الماضي، أمراً بإغلاق المقاهي ودور السينما والمدارس والجامعات والأماكن العامة الأخرى حتى السابع من مارس في محاولة لاحتواء المرض.

كما قررت اللجنة الحكومية منع سفر المواطنين إلى الصين وإيران واليابان وكوريا الجنوبية وتايلاند وسنغافورة وإيطاليا والكويت والبحرين، بينما تحظر دخول غير العراقيين القادمين من البحرين والكويت.

ونصحت وزارة الصحة المواطنين بعدم الاقتراب من التجمعات الكبيرة، وحظرت التجمعات في الأماكن العامة لأي سبب وطلبت من الجهات المعنية اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك.

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