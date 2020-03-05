2020/03/05 | 16:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ألغت أمانة مسجد الكوفة، شعيرة “الاعتكاف” التي تقام بالمسجد بالأيام البيض من شهر رجب، والنشاطات الثقافية، ومجالس العزاء الأسبوعية كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال اجتماع تشاوري عقده أمين مسجد الكوفة والمزارات الملحقة به محمد مجيد الموسوي، مع رؤساء الأقسام ومسؤولي الشعب لمناقشة كيفية وقاية العاملين والزائرين من مرض فيروس كورونا، ومراعاة للظرف الصحي الراهن.

وتم خلال الاجتماع اتخاذ مجموعة من الإجراءات الوقائية التي من شأنها تجِّنب العاملين والزائرين الإصابة بهذا المرض المعدي، ومنها أن يكون دوام العاملين بنسبة خمسة وسبعين بالمئة، مع مراعاة توفير الخدمات للزائرين بشكل تام.

مرتبط

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إلغاء شعيرة “الاعتكاف” في مسجد الكوفة بسبب فيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إلغاء شعيرة “الاعتكاف” في مسجد الكوفة بسبب فيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).