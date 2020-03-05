نائبة تكشف بالوثيقة اعادة حكومة تصريف الأعمال استحداث المفتش العام

2020/03/05 | 16:50 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)…كشفت النائبة عالية نصيف اليوم الخميس ان حكومة تصريف الأعمال اعادت استحداث درجة المفتش العام، فيما حملت الحكومة ذلك لجعل المفتشين السابقين يستمرون في استلام رواتبهم.وقالت في بيان لها تلقته (المستقلة)… انه “على الرغم من إلغاء مناصب المفتشين العموميين في العام الماضي بعد أن تم التصويت عليه في مجلس النواب، تم وللأسف الاتفاق مع […]

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