جهانغيري يدعو لتعبئة الامكانيات للحد من تفشي كورونا في البلاد

2020/03/05 | 17:33 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة دعا النائب الاول لرئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية اسحاق جهانغيري الاجهزة والمؤسسات لتعبئة جميع الامكانيات للحد من تفشي فيروس كورونا في البلاد.وخلال اتصاله هاتفيا مع عدد من المحافظين في البلاد، اكد جهانغيري بان الحكومة، من خلال الدعم من قبل جميع المؤسسات، تسعى لتوفير الحاجات والامكانيات اللازمة لجميع المناطق لمواجهة هذا الفيروس […]

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