الامانة العامة لمجلس الوزراء: تقليص الدوام الرسمي بنسبة 50%

2020/03/05 | 17:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، تقليص الدوام الرسمي بنسبة خمسين بالمئة، باستثناء الاجهزة الامنية والصحية ضمن الإجراءات للوقاية من فيروس كورونا.

وقررت الأمانة في بيان، منع دخول أي وافد أجنبي من الدول التي أعلن فيها عن إصابات بفيروس كورونا، إضافة إلى قيام وزارة الداخلية بتمديد إقامة العاملين في الشركات الاجنبية دون المغادرة، مشيرة الى أن مجلس الوزراء لجنة لاتخاذ القرارات الملائمة بشأن وضع آلية لإدخال العراقيين العائدين من الخارج بعد إخضاعهم للتدابير الوقائية.

وأضاف البيان، أن اللجنة يرأسها الأمين العام لمجلس الوزراء، وتضم في عضويتها ممثلين ومسؤولين عن كل الجهات ذات العلاقة.

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