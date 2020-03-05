2020/03/05 | 17:35 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد نائب رئيس الوزراء السابق، بهاء الأعرجي، اليوم الخميس، وجود توجه للإبقاء على عادل عبد المهدي لرئاسة الحكومة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاعرجي: توجه لتأخير اجراء الانتخابات والابقاء على عبد المهدي) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاعرجي: توجه لتأخير اجراء الانتخابات والابقاء على عبد المهدي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).