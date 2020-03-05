المفوضية يخاطب البرلمان: أقروا قانون الانتخابات لنقترح الموعد

2020/03/05 | 17:38 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: دعت مفوضية الانتخابات، اليوم الخميس، مجلس النواب الى إقرار قانون الانتخابات وتهيئة الجداول الملحقة به لتحديد الدوائر الانتخابية.وذكر بيان للمفوضية أطلعت “يس عراق” عليه، إن “إجراء عملية انتخابية عادلة وفقاً للمعايير القانونية والدولية يتطلب إسراع مجلس النواب باستكمال إجراءات تشريع قانون الانتخابات والجداول الملحقة به والتي تحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد […]

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