التعليم العالي توضح بشأن ’’تمديد’’ تعطيل الجامعات

2020/03/05 | 17:39 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

تناقلت وسائل الاعلام السعودي، اليوم الخميس، صور جوية للحرم المكي، تظهره خالياً تماماً، من تجمعات الزائرين او المعتمرين.

وبحسب وسائل الاعلام، فقد بدأت الجهات المعنية في الحرم المكي، في فرض منع مؤقت من الدخول إلى صحن الط

بغداد اليوم - اربيل

اصدر قائممقام اربيل نبز عبد الحميد، الخميس (5 اذار 2020)، قراراً باغلاق معارض السيارات ايام الجمع.

وقال الحميد في بيان مقتضب، إنه "بناءً على توجيهات المحافظ، قررنا إغلاق جميع معارض السيارات أيام الجُمع وحتى ال

بغداد اليوم - المثنى

أعلن محافظ المثنى، رئيس خلية الأزمة، أحمد منفي جودة، الخميس (5 اذار 2020)، عن تقلص الدوام لدوائر الدولة بنسبة 50 %، وتمديد عطلة المدارس والجامعات.

وقال المحافظ في بيان، إنه "قرر تعطيل الدوام الرسمي في ال

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