صحة الكرخ: مغادرة اثنين من المشتبه اصابتهم بكورونا ولدينا 7 مرضى بمستشفى الفرات

2020/03/05 | 17:39 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أعلنت دائرة صحة الكرخ، الخميس (5 اذار 2020)، مغادرة شخصين الحجر الصحي بعد التأكد من عدم إصابتهما بفايروس كورونا.

وقالت الدائرة في بيان مقتضب، إن "هناك سبعة مرضى في مستشفى الفرات تأكدت إصابتهم بفايروس كورونا"، مبينة أن "المصابين يتمتعون بحالة صحية جيدة".

وأضافت، أن "شخصين غادرا الحجر الصحي بعد التأكد من عدم إصابتهما بفايروس كورونا"، مؤكدة "عدم تسجيل أية حالة وفاة من المصابين".

وكانت وزارة الصحة اعلنت، الاربعاء (4 اذار 2020)، عن تسجيل حالتي وفاة لمصابين بفيروس كورونا في بغداد.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف بدر، في بيان إن "وزارة الصحة والبيئة تعلن وفاة احدى المشخّصات بالإصابة بفيروس كورونا المستجد في بغداد والتي كانت تعاني من اعتلالات مناعية وفي مرحلة متأخرة وبعد تقديم كافة الخدمات الطبية الممكنة لها".

واضاف، أن "المصابة لم تكن كبيرة بالسن لكنها كانت مصابة بمرض مناعي مزمن وفي مرحلة متقدمة".

واشار الى أن "وزارة الصحة والبيئة سجلت وفاة ثانية لأحد المُشخصين سابقاً بالإصابة بفيروس كورونا المستجد في بغداد يبلغ من العمر ٦٥ سنة ويعاني من أمراض مزمنة عديدة".

واكد على "ضرورة الإلتزام بالتوصيات والمقررات التي تعمل على منع انتقال العدوى وتدعو جميع وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي إلى نشر رسائل التوعية والتثقيف الصحي لأوسع مدى ممكن".

وكانت وزارة الصحة العراقية اعلنت، الاربعاء 4 اذار 2020، تشخيص 3 اصابات جديدة بفايروس كورونا اليوم.

وقال المتحدث باسم الوزارة في بيان رسمي انه " تعلن وزارة الصحة والبيئة عن تأكيد تشخيص إصابتين في محافظة ديالى وأخرى في محافظة النجف الاشرف".

واضافت انه "تم متابعة الحالات واكتشافها من قبل ملاكات الوزارة وبعد أخذ العينات المطلوبة تأكدت الإصابة وتم الحجر على المصابين والملامسين في مؤسسات وزارة الصحة".

واهاب البدر بالجميع الالتزام بالنصائح والارشادات التي من شأنها الوقاية من انتقال العدوى وتنفيذ مقررات لجنة الامر الديواني رقم 55 لسنة 2020.

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة، الثلاثاء (03 آذار، 2020) ارتفاع حالات الاصابة المؤكدة بفيروس كورونا في العراق الى 31 بعد تسجيل 5 اصابات جديدة بـ 4 محافظات.وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والبيئة، الدكتور سيف البدر، في بيان، إن "مختبرات وزارة الصحة، أكدت تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في العراق؛ واحدة في بغداد واثنتين في واسط ورابعة في محافظة النجف والحالة الخامسة في محافظة كربلاء"، مشيرا الى أن "كل المصابين كانوا قادمين من إيران".ولفت الى أن "متابعة الحالات واكتشافها تمت من قبل ملاكات وزارة الصحة والبيئة والمُصابين الآن راقدون في مؤسسات الوزارة التي خصصت لعذا الغرض وتجري متابعة حالتهم الصحية من قبل ملاكات الوزارة".وأكد اتخاذ "وزارة الصحة والبيئة الإجراءات المطلوبة كافة وحسب اللوائح الصحية الدولية وتهيب بالجميع تنفيذ مقررات لجنة الامر الديواني رقم 55 لسنة 2020 لاحتواء الحالات وعدم انتقالها"، لافتا الى تأكيد "الوزارة على التزام طرق الوقاية من انتقال العدوى".وأعلنت وزارة الصحة والبيئة، امس الإثنين (02 آذار، 2020) تسجيل 5 اصابات جديدة بفايروس كورونا 3 منها في بغداد لترتفع حالات الاصابة المسلجة بعموم البلاد الى 26 حينها.وقال المتحدث الرسمي للوزارة، سيف البدر، في بيان، أن "الوزارة شخصت خمس حالاتٍ جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد؛ ثلاث منها في بغداد وحالة في ميسان والخامسة في محافظة النجف الاشرف".وأوضح: "تمّت متابعة الحالات المشتبه بها من قبل ملاكات وزارة الصحة وأُخذت لهم العينات المختبرية المطلوبة وبعد إتمام الفحوصات تبيّن انها موجبة وهم حالياً يتلقون الرعاية الصحية المطلوبة في مؤسسات وزارة الصحة والبيئة الخاصة لمتابعة وضعهم الصحي".وأكد "اتخاذ وزارة الصحة والبيئة الإجراءات المطلوبة كافة للتعامل مع الحالات والملامسين لهم وحسب اللوائح الصحية العالمية".وأشار الى ان "الوزارة تهيب بكافة المؤسسات والمواطنين الالتزام بالتوجيهات التي تصدر عن خلية الازمة الوزارية ولجنة الامر الديواني رقم 55 لسنة 2020 لمواجهة مرض فيروس كورونا المستجد"، مؤكدا "الالتزام بالتوصيات التي تمنع انتقال العدوى".

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