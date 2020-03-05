صور جوية.. الحرم المكي خالٍ تماماً من المعتمرين والزائرين بسبب المخاوف من كورونا

2020/03/05 | 17:39 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

تناقلت وسائل الاعلام السعودي، اليوم الخميس، صور جوية للحرم المكي، تظهره خالياً تماماً، من تجمعات الزائرين او المعتمرين.

وبحسب وسائل الاعلام، فقد بدأت الجهات المعنية في الحرم المكي، في فرض منع مؤقت من الدخول إلى صحن الطواف مع بدء عملية تعقيم شاملة ضمن الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس "كورونا" الجديد.

وكانت السعودية أعلنت، أنها علقت مؤقتا دخول الراغبين في أداء العمرة إلى أراضيها، وذلك في إطار سلسلة إجراءات احترازية ترمي إلى منع تفشي فيروس كورونا المستجد بالمملكة.

وظهر الفيروس، لأول مرة، في مدينة ووهان وسط الصين، في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، وانتشر في 82 دولة، حتى الأربعاء، مسببًا 3252 حالة وفاة، وأكثر من 95 ألفًا و141 إصابة، وفق إحصائيات رسمية.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي أثار حالة رعب تسود العالم.

بغداد اليوم

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