خلال ايام.. ابداع جديد لفرقة العباس للوقاية من كورونا

2020/03/05 | 17:39 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مراسل قناة العالم بان فرقة العباس القتالية التابعة للعتبة العباسية المقدسة كشفت حالياً عن ابداع جديد من صنع أياديها سيطلق خلال أيام، وسيستخدم في...

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