تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في السعودية

2020/03/05 | 17:40 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- وكالات أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، عن تسجيل 3 حالات جديدة بفيروس كورونا في أراضي المملكة، ليصل العدد الإجمالي للإصابات به في البلاد إلى 5.وأفادت وزارة الصحة، في بيان نقلته وكالة “واس” السعودية الرسمية، بظهور نتائج مخبرية تؤكد إصابة زوجين بفيروس كورونا الجديد (“COVID-2019”).كما كشفت النتائج المخبرية عن إيجابية عينة […]

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