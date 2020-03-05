كورونا يضرب مقر لفيسبوك في أمريكا

2020/03/05 | 17:40 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة أعلنت شركة فيسبوك تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا بين موظفيها.وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه تم تسجيل الإصابة في مكتب الشركة بمدينة سياتل الأمريكية، حيث كان الموظف متواجدا بالمكتب في 21 فبراير الماضي.وقد أبلغت الشركة العاملين، مساء أمس الأربعاء، وأخبرتهم أنه سوف يتم إغلاق المكتب حتى 9 مارس الجاري.كما أخبرت […]

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