2020/03/05 | 17:43 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المثنى تعطل دوام المدارس والمعاهد والجامعات من السبت ولمدة 6 ايام هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/05 | 17:43.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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