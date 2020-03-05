حارس مرمى تشليسي الانكليزي كيبا في تصدي “إعجازي” امام ليفربول الرهيب (فيديو)

2020/03/05 | 17:44 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: بعد ليلة الفوز الكبير لتشيلسي الانكليزي على حساب ضيفه ليفربول في إطار مباريات كأس انكلترا بكرة القدم، برز نجم حارس البلوز كيبا أريزابالاجا اثناء تصدي (ثلاثي) للهجوم الرهيب للحمر ليفربول.حساب البطولة الرسمي اعتبر انقاذ كيبا بأنه الافضل هذا الموسم.أجمل انقاذ هذا الموسم بدون منازع 😍🧤 انقاذ حارس تشيلسي […]

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