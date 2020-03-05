إدلب: تزامناً مع قمة بوتين وإردوغان مقتل 15 مدنياً في غارات روسية

2020/03/05 | 17:45 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استهدفت الطائرات الحربية الروسية، مزرعة لتربية الدواجن في مدينة معرة مصرين شمالي مدينة إدلب، يقطن فيها عوائل نازحة، اليوم الخميس، أدت لمقتل 15 مدنياً بينهم خمس سيدات، وطفلين في حصيلة

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