قطع جسر السنك وساحة الخلاني وسط بغداد امام حركة المركبات

2020/03/05 | 17:48 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد مصدر امني، الخميس، بقطع جسر السنك وساحة الخلاني وسط العاصمة بغداد امام حركة المركبات.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "القوات الامنية قطعت جسر السنك وساحة الخلاني امام حركة المركبات".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "هذا الامر جاء بعد سيطرة المتظاهرين على ساحة الخلاني".

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