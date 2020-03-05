2020/03/05 | 17:48 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادشهدت مدينة الناصرية، اليوم الخميس، تظاهر المئات من طلبة جامعات محافظة ذي قار.وافاد مراسلنا في محافظة ذي قار، ان التظاهرة تأتي لدعم اعتصام أهالي مدينة الناصرية، والتأكيد على مطالب المتظاهرين، المتضمنة التصويت على تعديلات قانون الانتخابات وتحديد موعد لها.واضاف مراسلنا ، أن المتظاهرين طالبوا بتقديم المتهمين بقتل المحتجين الى العدالة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. تظاهرة جديدة لطلبة ذي قار) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. تظاهرة جديدة لطلبة ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).