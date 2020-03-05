2020/03/05 | 17:50 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بشار رسن يعود إلى بغداد بإجازة لعشرة أيام من قبل نادي برسبوليس بسبب فايروس كورونا و لن يعود إلى إيران لحين عودة الحياة الطبيعية هناك

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