2020/03/05 | 17:54 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فيفا يوافق على طلب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بتأجيل مباريات التصفيات الآسيوية المزدوجة إلى إشعار أخر بسبب فايروس كورونا

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