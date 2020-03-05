السعودية تعلن شفاء مصابة بفيروس كورونا

2020/03/05 | 17:57 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، شفاء إحدى المواطنات السعوديات المصابات بفيروس كورونا المستجد، التي سبق أن تم الإعلان عنها ضمن الحالات المصابة بالفيروس في البحرين.وأوضحت الوزارة أنه تم استكمال جميع الفحوصات والإجراءات الطبية، التي أثبتت أن المواطنة “تتمتع حاليا بصحة جيدة”، لافتة إلى أنها خرجت من العزل الطبي، وفق ما […]

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