تعليقا على فيديو متداول .. اربيل تؤكد خلو المحافظة من كورونا

2020/03/05 | 17:57 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ دعا البنك المركزي العراقي يوم الخميس الى التعامل بأدوات الدفع الالكترونية لدرء مخاطر الاصابة بفيروس كورونا بعد تفشيه في مناطق من البلاد.

تتمة..

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