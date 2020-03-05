أزمة المهاجرين.. تركيا تتخذ خطوة تصعيدية على حدود اليونان

2020/03/05 | 17:57 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ نشرت تركيا، الخميس، ألف عنصر من القوات الخاصة التابعة للشرطة لمنع اليونان من رد المهاجرين، الذين يحتشد الآلاف منهم على الحدود اليونانية.

وقال وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، خلال زيارة تفقدية إلى محافظة أدرنة شمال غربي البلاد: "يجري نشر ألف عنصر من قوات الشرطة الخاصة اعتبارا من صباح اليوم (الخميس) على ضفة نهر ميريتش على الحدود".

وأضاف أن العناصر انتشروا "بكافة معداتهم"، للحؤول دون "رد المهاجرين"، حسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وفي محاولة، متكررة، لابتزاز الغرب في نزاعه مع سوريا، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فتح حدود بلاده أمام المهاجرين الموجودين على أراضيها.

واحتشد المهاجرون على الحدود اليونانية التركية منذ ذلك الإعلان، وأدى إلى حالة من الفوضى على الحدود وصلت إلى الاشتباك مع القوات اليونانية، التي واجهت مهاجرين بالغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية.

وكان صويلو قد قال، الأربعاء، إن 135 ألف مهاجر عبروا الحدود التركية إلى اليونان، مشيرا إلى أنهم خرجوا من تركيا عبر ولاية أدرنة.

من جانبه، أكد الاتحاد الأوروبي، في بيان لوزراء داخليته، الأربعاء، "رفضه الشديد لاستخدام تركيا الضغط الناتج من المهاجرين لأغراض سياسية".

كذلك، دعا وزراء الدول الـ27، خلال اجتماع طارئ، أنقرة إلى "التنفيذ الكامل لبنود الاتفاق" الذي تم التوصل إليه مع الاتحاد عام 2016، إثر ازمة الهجرة في 2015.

وأعلن الوزراء عن التضامن مع اليونان وبلغاريا وقبرص والدول الأعضاء، التي قد تتأثر بموجات الهجرة مع التأكيد على ضبط حدود الاتحاد الأوروبي.

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