التعليم العالي تكشف لشفق نيوز حقيقة تمديد تعطيل الجامعات

2020/03/05 | 17:57 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يوم الخميس، عن عدم صدور قرار لغاية الآن بشأن تمديد تعطيل الجامعات من عدمه.

وقال مدير قسم العلاقات العامة والاعلام في الوزارة عدنان العربي لشفق نيوز، إن "وزارة التعليم تنتتظر قرار خلية الازمة المشكلة بشأن فيروس كورونا، الذي سيصدر إما اليوم أو غداً".

وأضاف العربي أن "الوزراة تنفذ القرار الصادر من خلية الأزمة، ولا تتخذ قراراً بمفردها".

وكان العراق قد قرر تعطيل دوام المدارس والجامعات وغلق مراكز التجمعات العامة مثل دور السينما والمقاهي للفترة بين 27 شباط/فبراير الماضي و7 آذار/مارس الجاري، وذلك في إطار الإجراءات المتخذة للحد من تفشي فيروس كورونا.

وسجل العراق 3 وفيات جراء إصابات بفيروس كورونا، اثنتان في بغداد وواحدة في السليمانية، من مجموع الإصابات المسجلة وعددها 38.

وتتوزع الإصابات على النحو الآتي: 14 بغداد، 8 السليمانية، 5 كركوك، 4 النجف، 2 واسط، 2 ديالى، 1 ميسان، 1 كربلاء، 1 بابل.

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