يوفنتوس يلاحق صمام أمان برشلونة

2020/03/05 | 17:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف تقرير صحفي أن يوفنتوس مهتم بالحصول على خدمات نجم برشلونة، خلال الفترة المقبلة.

وفي هذا الصدد، ذكرت قناة “ESPN” الرياضية أن يوفنتوس يمني النفس بالتعاقد مع حارس البارسا الأول تير شتيجن.

وأضافت أن “البيانكونيري” يرى في الحارس الألماني أفضل خيار لتعويض رحيل العملاق بوفون”.

يشار إلى أن عقد بوفون مع يوفنتوس يمتد حتى نهاية الموسم الحالي.

وتابع نفس المصدر أن مهمة “السيدة العجوز” في التعاقد مع تير شتيجن لن تكون بالأمر الهين، لاسيما وأن الحارس الألماني من ركائز “البلوجرانا” في السنوات الأخيرة.

وانتقل شتيجن (27 عاما)، إلى برشلونة سنة 2014 قادما من بوروسيا مونشنجلادباخ.

ويرتبط الحارس الألماني مع برشلونة بعقد يمتد حتى صيف 2022.

وتبلغ القيمة السوقية لتير شتيجن حاليا تقريباً 90 مليون يورو، وفق ما أورد موقع “ترانسفير ماركت”، الذي يُعنى بشؤون اللاعبين.

المصدر : كووورة

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