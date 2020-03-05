2020/03/05 | 18:02 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلن عدد من اعضاء مجلس النواب، عدداً من النقاط بشأن الاوضاع السياسية الحالية في العراق، ولمعالجة “الانسداد السياسي”، مع العودة الى القادة السياسيين.وذكر بيان أطلعت عليه “يس عراق”، ان “عدد من الشخصيات النيابية الشيعية التي تمتلك روية مشتركة للخروج بحلول للازمة الراهنة أجتمعت لوضع خطط وتصورات عملية لمعالجة الانسدادات السياسية وخصوصا […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالتفاصيل والنقاط.. نواب بلا عباءة قادتهم يجتمعون: هذا موقفنا لحفظ “حاكمية الشيعة”) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالتفاصيل والنقاط.. نواب بلا عباءة قادتهم يجتمعون: هذا موقفنا لحفظ “حاكمية الشيعة”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).