التعليم العالي توضح بشأن ’’تمديد’’ تعطيل الجامعات

2020/03/05 | 18:02 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، عن عدم صدور قرار لغاية الآن بشأن تمديد تعطيل الجامعات من عدمه.وقال مدير قسم العلاقات العامة والاعلام في الوزارة عدنان العربي، في بيان إن “وزارة التعليم تنتظر قرار خلية الأزمة المشكلة بشأن فيروس كورونا، الذي سيكون لها اجتماع إما اليوم أو غداً “.[…]

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