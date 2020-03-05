لقاء اقتصادي جديد أردني سوري على وقع فشل تجاري بين البلدين

2020/03/05 | 18:05 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جمع لقاء جديد بين مسؤولين اقتصاديين من الأردن والسلطات السورية، بهدف بحث تنشيط العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، وذلك في ظل شبه انعدام التبادل التجاري بينهما، وبخاصة في المعبر الحدودي نصيب

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