2020/03/05 | 18:10 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اللاعب فرحان شكور يعلن انتهاء تجربته الاحترافية مع الفيصلي الأردني

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