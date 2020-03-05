صحة أربيل توضح حقيقة تسجيل اصابة بفايروس كورونا

2020/03/05 | 18:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - اربيل

نفت المديرية العامة لصحة أربيل، الخميس، 05 آذار، 2020، ما تردد عن وجود حالة إصابة بفيروس كورونا في المحافظة، رداً على مقطع فيديو تم تداوله مؤخراً.

وقالت المديرية في بيان: "نُشر في عدة حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لا أساس له، يدعي إصابة شخص بفيروس كورونا في أربيل، حيث يظهر فيه شخص بزعم أنه مصاب بالفيروس ويُذكر فيه اسمه".

وأوضح البيان: "من هنا نعلن للرأي العام والمواطنين أن هذا الفيديو عارٍ عن الصحة وبعيد عن الحقيقة".

وتابع: "نجدد التأكيد على أنه إذا ما وجدت أي حالة فسيتم الإعلان عنها رسمياً".

ومضى بالقول إن المديرية العامة لصحة أربيل "ستتخذ جميع الإجراءات القانونية ضد الأشخاص الذين ينشرون أخباراً مزيفة لإثارة البلبلة والقلق بين المواطنين".

وكان قائممقام اربيل نبز عبد الحميد اصدر، الخميس (5 اذار 2020)، قراراً باغلاق معارض السيارات ايام الجمع.

وقال الحميد في بيان مقتضب، إنه "بناءً على توجيهات المحافظ، قررنا إغلاق جميع معارض السيارات أيام الجُمع وحتى الأول من نيسان المقبل".

وأضاف، أن "ذلك جاء ضمن إجراءات منع انتشار فايروس كورونا".

وكانت الهيأة ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ في ﺃﻗﻠﻴﻢ ﻛردستان - ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ قالت، الثلاثاء (25 شباط 2020)، "ﻧﻌﺘﺬﺭ ﻣﻦ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﺑﺄﻧﻪ ﻻﻳﺴﻤﺢ ﺑﺪﺧﻮﻝ ﺍﻟﻜﺮﻭﺑﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ".

واضافت ان "القرار ﻟﻤﺪﺓ ﻣﺤﺪﻭﺩة".

بغداد اليوم- بغداد

دعا البنك المركزي العراقي، اليوم الخميس (5 اذار 2020)، العراقيين الى التوقف عن التعامل النقدي، حفاظا على الصحة العامة وتجنباً لانتقال فيروس كورونا المستجد.

وجاء في البيان الذي أصدره المكتب الإعلامي للبنك، وتلقته (بغداد اليوم)

بغداد اليوم - بغداد

قررت وزارة الصحة، الخميس، تقليص الدوام الرسمي في دوائرها، فيما حددت ضوابط لدوام المدراء ومعاونيهم.

وقالت الوزارة في بيان، إنه "تقرر تقليص الدوام الرسمي في جميع الدوائر التابعة الى الوزارة".

وأضافت

بغداد اليوم- بغداد

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الخميس، عن عدم صدور قرار لغاية الآن بشأن تمديد تعطيل الجامعات من عدمه.

وقال مدير قسم العلاقات العامة والاعلام في الوزارة عدنان العربي، في بيان إن "وزارة التعليم تنتظر قرار خلية ال

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