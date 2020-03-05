البنك المركزي العراقي يطالب المواطنين بايقاف التعامل بالاوراق النقدية لمنع انتقال ’’كورونا’’

2020/03/05 | 18:10 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

دعا البنك المركزي العراقي، اليوم الخميس (5 اذار 2020)، العراقيين الى التوقف عن التعامل النقدي، حفاظا على الصحة العامة وتجنباً لانتقال فيروس كورونا المستجد.

وجاء في البيان الذي أصدره المكتب الإعلامي للبنك، وتلقته (بغداد اليوم)، انه "تزامنا مع ما يمر به بلدنا العزيز، ونتيجة لمتابعة البنك المركزي العراقي للتقارير الدولية التي تحذر من قابلية الاوراق النقدية على أن تكون وسطاً ناقلاً للفيروسات، يدعو هذا البنك التجار والمواطنين للتعامل بأدوات الدفع الإلكتروني (بطاقات، نقاط بيع، محافظ الهاتف النقال) وتجنب التعامل بالنقد حفاظًا على الصحة العامة".

وقررت السلطات العراقية نهاية شباط الماضي تعطيل الدوام الرسمي في جميع المدراس والجامعات والمؤسسات التربوية لمدة عشرة أيام تحسبا من انتشار فيروس كورونا المستجد.وأظهرت وثيقة صادرة عن خلية الأزمة في العراق وموقعة من قبل وزير الصحة والبيئة جعفر صادق علاوي جملة قرارات صدرت على خلفية تسجيل حالات إصابة بالفيروس في البلاد.وتضمنت القرارات الحكومية غلق المحال العامة لمدة عشرة أيام أيضا وشمل ذلك دور السينما والنوادي والمنتديات الاجتماعية للفترة من 27 فبراير ولغاية السابع من مارس المقبل.كما أصدرت السلطات العراقية قرارا بمنع سفر المواطنين إلى تسع دول ينتشر فيها فيروس كورونا هي الصين وايران واليابان وكوريا الجنوبية وتايلاند وسنغافورة وإيطاليا والكويت والبحرين.وينص القرار أيضا على حظر التجمعات في الأماكن العامة لأي سبب كان.وأعلنت وزارة الصحة العراقية امس تسجيل حالتي وفاة بفايروس كورونا في بغداد وارتفاع عدد الحالات المسجلة الى 36.وكانت السلطات العراقية أعلنت ، الاثنين 24 شباط ،2020 عن أول إصابة بفيروس كورونا المستجد في النجف.



والمصاب إيراني دخل الى البلاد قبل قرار منع دخول المواطنين الايرانيين قبل ثلاثة أيام.

بغداد اليوم - اربيل

نفت المديرية العامة لصحة أربيل، الخميس، 05 آذار، 2020، ما تردد عن وجود حالة إصابة بفيروس كورونا في المحافظة، رداً على مقطع فيديو تم تداوله مؤخراً.

وقالت المديرية في بيان: "نُشر في عدة حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي،

بغداد اليوم - بغداد

قررت وزارة الصحة، الخميس، تقليص الدوام الرسمي في دوائرها، فيما حددت ضوابط لدوام المدراء ومعاونيهم.

وقالت الوزارة في بيان، إنه "تقرر تقليص الدوام الرسمي في جميع الدوائر التابعة الى الوزارة".

وأضافت

بغداد اليوم- بغداد

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الخميس، عن عدم صدور قرار لغاية الآن بشأن تمديد تعطيل الجامعات من عدمه.

وقال مدير قسم العلاقات العامة والاعلام في الوزارة عدنان العربي، في بيان إن "وزارة التعليم تنتظر قرار خلية ال

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