2020/03/05 | 18:13 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تركيا تنشر 1000 شرطي لمنع عودة المهاجرين - الصورة لرويترز

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