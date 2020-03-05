فائق الشيخ يكشف عن حراك حول مرشح جديد لرئاسة الحكومة.. ويهاجم البرلمان

2020/03/05 | 18:14 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرهاجم النائب فائق الشيخ علي، أعضاء مجلس النواب على خلفية حراك قال إنه يجري لتقديم مرشح جديد لتشكيل الحكومة.

قال الشيخ علي إن أعضاء البرلمان يتحركون لتقديم مرشح جديد لرئاسة الحكومة

وقال الشيخ علي في تدوينة له، خاطب فيها النواب، إن "أحبار 170 توقيعًا لمحمد علاوي لم تجف بعد، ثم ضُرِبَ بها عرض الحائط، واليوم توقعون على مرشح جديد وسيتكرر المشهد".

وأضاف، "كفاكم مسخرة ومهزلة من كثرة تواقيعكم.



لا أقصد على كل طلب صغير أو كبير، وإنما على ترشيح رئيس للوزراء.



كفاكم تقزيمًا وإهانة لهذه المؤسسة".

وفي تدوينة أخرى، أكد الشيخ علي، المرشح لرئاسة الحكومة، أن "برنامجه هو برنامج المتظاهرين، عبر القضاء على حكم المليشيات وحصر السلاح بيد الدولة وتقوية مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية، والباقي كله، من صحة وتعليم وإسكان وزراعة وصناعة يأتي تباعًا".

وعاد ملف تشكيل الحكومة إلى المربع الأول، بانتظار تقديم مرشح آخر من قبل رئيس الجمهورية برهم صالح، فيما أعلن متظاهرون تقديم 3 مرشحين.

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