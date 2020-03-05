وزارة الصحة: حصيلة كورونا حتى الآن 35 إصابة و حالتي وفاة


وزارة الصحة: حصيلة كورونا حتى الآن 35 إصابة و حالتي وفاة
2020/03/05 | 18:14 - المصدر: راديو المربد
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وزارة الصحة: حصيلة كورونا حتى الآن 35 إصابة و حالتي وفاة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/05 | 18:14.

النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الصحة: حصيلة كورونا حتى الآن 35 إصابة و حالتي وفاة) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الصحة: حصيلة كورونا حتى الآن 35 إصابة و حالتي وفاة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).

واصل القراءة على راديو المربد
Sponsored Links