مباحثات عراقية اردنية حول الكهرباء تصل لمراحلها النهائية

2020/03/05 | 18:19 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةكشف السفير العراقي في الأردن حيدر العذاري، اليوم الخميس ، عن اخر مستجدات المباحثات بشأن خط الكهرباء الناقل ما بين العراق والأردن.وقال العذاري في تصريح اطلعت عليه "كلكامش برس"، إن "المباحثات الأردنية العراقية وصلت الى مراحلها الأخيرة بشأن خط الكهرباء بين البلدين".ولم يحدد السفير العراقي موعد محدد لبداية العمل بمشروع خط الكهرباء.وكان الاردن والعراق اتفقا في تموز من العام الماضي على برنامج زمني لتنفيذ الربط الأردني العراقي لتغذية العراق بالطاقة الكهربائية من الشبكة الأردنية بطول خط تقريبي يبلغ 300 كلم تقدر كلفته بحوالي 140 مليون دولار.

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