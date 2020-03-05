السفارة الامريكية: 24 ضابطا عراقيا يتوجهون إلى أمريكا

2020/03/05 | 18:19 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلنت السفارة الاميركية لدى بغداد، اليوم الخميس، سفر 24 ضابطا عراقيا الى الولايات المتحدة لحضور ندوات حول الشؤون الاستراتيجية والسياسةوذكرت السفارة في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، انه "يتجسد الدعم الدائم والشراكة بين الولايات المتحدة الامريكية والعراق في جزء منه بعمل مكتب التعاون الأمني في العراق (OSC-I)، وكلية الدفاع الوطني العراقية يداً بيد لتعزيز فهم الضباط الجدد وكبار السن من المدنيين بكيفية العمل ضمن المستوى الاستراتيجي للحكومة، يسافر اربعة وعشرون طالباً من كلية الدفاع الوطني العراقية مع الهيئة التدريسية الى العاصمة واشنطن لمدة اسبوع لحضور ندوات حول الشؤون الاستراتيجية والسياسة".واضافت انها "تتضمن هذه النداوت عروض يقدمها كبار قادة حكومة الولايات المتحدة الحاليين والسابقين، فضلاً عن احاطة الحضور بفهم أفضل عن عمليتي التخطيط وصنع القرار الامريكي".واشارت الى ان "مكتب التعاون الأمني في العراق (OSC-I) وخطط مول هذه الرحلة، اما تنفيذها فوقع على عاتق مركز الشرق الادنى وجنوب آسيا للدراسات الاستراتيجية".

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