“كورونا المرعب” يغلق مكة وضريح الامام علي والبابا يصلي للصين (فيديو وصور)

2020/03/05 | 18:20 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أدخل انتشار فيروس كورونا العديد من البلدان في دوامة الطوارىء، إذ عطل الحياة العامة في الكثير من البلدان حول.ولم تكتف البلدان التي سجل ظهور وباء كورونا فيها بتعطيل الدراسة وأية تجمعات بشرية كبيرة، بل بدأت السلطات في المملكة العربية السعودية بإلغاء موسم العمرة، وأغلقت الحرم المكي والكعبة ومقترباتها لغرض التعقيم […]

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