للوقاية من كورونا.. هذه هي نصيحة البنك المركزي للتعامل مع النقود

2020/03/05 | 18:20 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ دعا البنك المركزي العراقي، يوم الخميس، التجار والمواطنين إلى تجنب التعامل بالدفع النقدي قدر الإمكان للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقال البنك في بيان ورد لشفق نيوز، "تزامنا مع ما يمر به بلدنا العزيز، ونتيجة لمتابعة البنك المركزي العراقي للتقارير الدولية التي تحذر من قابلية الاوراق النقدية على أن تكون وسطاً ناقلاً للفيروسات".

ودعا البنك، التجار والمواطنين، إلى "التعامل بأدوات الدفع الإلكتروني (بطاقات، نقاط بيع، محافظ الهاتف النقال) وتجنب التعامل بالنقد حفاظًا على الصحة العامة".

وسجل العراق 3 وفيات جراء إصابات بفيروس كورونا، اثنتان في بغداد وواحدة في السليمانية، من مجموع الإصابات المسجلة وعددها 38.

وتتوزع الإصابات على النحو الآتي: 14 بغداد، 8 السليمانية، 5 كركوك، 4 النجف، 2 واسط، 2 ديالى، 1 ميسان، 1 كربلاء، 1 بابل.

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