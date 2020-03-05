الطلبة يحقق اول فوز له بالدوري الممتاز

2020/03/05 | 19:12 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ بغداد

حقق فريق الطلبة اليوم الخميس،( 5 آذار 2020) اول فوز له بالمنافسة جاء على حساب نفط ميسان 2- 1، في ا...





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