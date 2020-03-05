2020/03/05 | 19:12 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
حقق فريق الطلبة اليوم الخميس،( 5 آذار 2020) اول فوز له بالمنافسة جاء على حساب نفط ميسان 2- 1، في ا...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الطلبة يحقق اول فوز له بالدوري الممتاز) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم/ بغداد
حقق فريق الطلبة اليوم الخميس،( 5 آذار 2020) اول فوز له بالمنافسة جاء على حساب نفط ميسان 2- 1، في ا...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الطلبة يحقق اول فوز له بالدوري الممتاز) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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