العتبة العلوية تفتح ابوابها مجدداً امام الزائرين

2020/03/05 | 19:12 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- النجف

اكد مصدر محلي مطلع من داخل العتبة العلوية، اليوم الخميس، بانه تمت إعادة فتح العتبة امام الزائرين.

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