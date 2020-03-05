الفيفا يدرس تأجيل تصفيات كأس العالم في آسيا

2020/03/05 | 19:12 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بعد اجتماع مع مسؤولين من الاتحاد الآسيوي للعبة الشعبية يوم الخميس إنه ربما يتم تأجيل تصفيات كأس العالم 2022 في آسيا بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقال الفيفا في بيان "بالنسبة للفيفا والاتحاد الآسيوي لكرة القدم فإن سلامة وصحة جميع الأفراد المرتبطين بمباريات كرة القدم تبقى على رأس الأولويات".

وأضاف، "وبناء على ذلك فإنه سيتم التشاور مع الاتحادات ذات الصلة حول اقتراح رسمي بتأجيل المباريات المقبلة في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 وتصفيات كأس آسيا 2023".

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