الجيش السوري يضرب نقطة عسكرية تركية فور انتهاء اجتماع بوتين مع إردوغان

2020/03/05 | 19:16 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضرب الجيش السوري نقطة عسكرية تركية في #إدلب فور انتهاء اللقاء بين الرئيس التركي رجب طيب #إردوغان مع نظيره الروسي فلاديمير #بوتين.وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن القصف تم

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