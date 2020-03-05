الحكومة تفاجئ المزارعين… السماح باستيراد البطاطا رغم توفر الإنتاج المحلي!

2020/03/05 | 19:16 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب اتحاد غرف الزراعة السورية عن “دهشته” بقرار الحكومة السماح باستيراد البطاطا، على الرغم من وجود كميات كافية في الأسواق، وحصاد العروة الربيعية من البطاطا يبدأ هذا الشهر.وقال رئيس

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