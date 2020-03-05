2020/03/05 | 19:19 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: دعا البنك المركزي العراقي، اليوم الخميس، الى التعامل بأدوات الدفع الالكتروني.وقال بيان رسمي أطلعت عليه “يس عراق”، ” يدعو هذا البنك التجار والمواطنين للتعامل بأدوات الدفع الإلكتروني (بطاقات، نقاط بيع، محافظ الهاتف النقال) وتجنب التعامل بالنقد حفاظًا على الصحة العامة”.الفلوس وسخ دنيامنظمة الصحة العالمية وعبر موقع التليغراف تقول أن الأوراق […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البنك المركزي يحذر العراقيين من كورونا: لا تتعاملوا بالعملة الورقية) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البنك المركزي يحذر العراقيين من كورونا: لا تتعاملوا بالعملة الورقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).