محافظ الانبار لـ” العهد نيوز” حصول الموافقة على إنشاء مطار مدني غربي المحافظة

2020/03/05 | 19:21 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبار اعلن محافظ الانبار علي فرحان الدليمي، اليوم الخميس، عن موافقة كافة الجهات المعنية في انشاء مطار مدني في مناطق غربي المحافظة.وقال الدليمي في حديث لـ” العهد نيوز”، ان ” سلطة الطيران والانواء الجوية وبقية الجهات المعنية وافقت على انشاء مطار في منطقة الـ 35 غربي الانبار والقريبة من الطريق الدولي السريع […]

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