العراق ثاني اكبر مستورد للبضاعة التركية بعد المانيا

2020/03/05 | 19:21 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةكشفت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان ، اليوم الخميس ، ان عائدات تركيا من صادرات شهر شباط الماضي بلغت 14 مليار و655 مليون دولار أمريكي، مؤكدة ان ألمانيا تصدرت الدول الأكثر استيراداً من تركيا تلتها العراق وبريطانيا.وذكرت بكجان أن "حجم التجارة الخارجية خلال شباط الفائت، ارتفع 6.34 بالمئة، وبلغ 32 مليار و306 ملايين دولار، مشيرة أن نسبة الصادرات على الواردات خلال الشهر المذكور ارتفعت إلى 83 في المئة".وأوضحت أن "القسم الأكبر من الصادرات حققه قطاع السيارات، في حين أن الطاقة تصدرت قائمة الواردات"واضافت أن "ألمانيا تصدرت الدول الأكثر استيراداً من تركيا تلتها العراق وبريطانيا، فيما تصدرت روسيا والصين قائمة الدول الأكثر تصديرا لتركيا".

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