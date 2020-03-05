بالوثيقة.. واسط تعطل الدوام الرسمي لاسبوع اضافي في المدارس والجامعات

2020/03/05 | 19:21 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادقررت محافظة واسط، اليوم الخميس، تمديد تعطيل الدوام الرسمي في المدارس والجامعات لاسبوع اضافي وذلك ضمن الاجراءات الوقائية لفيروس كورونا.

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